Сошников: при Цулыгине не забивал голову тактикой, сам договаривался с партнёрами по звену

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников поделился мнением о бывшем главном тренере клуба Николае Цулыгине.
«У нас была свобода на площадке. Я вообще не забивал голову тактикой, мы с партнёрами по звену договаривались, что-то понимали на автомате.
Конечно, перед матчами у нас были разборы, нам показывали, как действует соперник в той или иной ситуации. Но Николай Леонидович никогда не говорил в приказном тоне, мол, здесь будет так и так, точка. Он говорил — я считаю, я думаю. Не приказывал, а рекомендовал, предлагал схему игры. Это не значит, что у нас в раздевалке любой мог встать и начать делать установку. Нет, за результат отвечает главный тренер, и он решает, как добиваться результата.
Кому-то такой подход непривычен. Кто-то играл у Дмитрия Квартальнова или Игоря Никитина, где хоккеисты, грубо говоря, находятся в ежовых рукавицах. Я играл за океаном, и там тоже тренеры загоняли в схемы. Обычно выходишь на площадку и уже знаешь, куда бежать. Привыкание к модели Цулыгина зависит от хоккеиста. Если есть мастерство и техника, такая свобода действий идёт только в плюс. В плей-офф сработало ещё и то, что каждое звено играло в абсолютно разный хоккей. Знаю, накануне серии с «Авангардом» ребята из каждой пятёрки собрались и отдельно проговорили этот момент. Соперникам такую манеру разобрать было очень сложно», — цитирует Сошникова пресс-служба КХЛ.
- 21 мая 2020
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