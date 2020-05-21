Суд начал рассмотрение апелляции Лехтеря по делу о наркотиках

В апелляционном суде финского города Турку прошло заседание по делу, в котором обвиняемым проходит нападающий «Спартака» Йори Лехтеря, сообщает Iltalehti. Хоккеист намерен обжаловать условный тюремный срок по делу, связанному с наркотиками.
В марте 2019 года финский хоккеист был признан виновным в покупке наркотических средств. Сообщается, что он приобрёл шесть граммов кокаина, при этом прокурор настаивал на пятимесячном сроке. Испытательный срок установлен до 31 октября 2021 года. Лехтеря фигурировал в этом деле только как покупатель.
В сентябре 2018 года стало известно, что он подозревается в причастности к торговле наркотиками. По некоторым сведениям, Лехтеря входил в группу, которая занималась распространением двухкилограммовой партии кокаина. В числе подозреваемых значилось 23 человека, среди которых был и Лехтеря.
Юристы форварда «Спартака» утверждают, что игрок не стал бы рисковать карьерой, поскольку регулярно проходит тестирование на допинг, а употребление кокаина могло бы привести к длительной дисквалификации. Окончательное решение по апелляции будет принято после того, как завершится суд над другими фигурантами дела.
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