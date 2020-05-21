ESPN: Аскаров — самый перспективный голкипер со времён драфта Прайса

Американское издание ESPN высоко оценило потенциал голкипера системы петербургского СКА Ярослава Аскарова перед драфтом Национальной хоккейной лиги 2020 года.

«Ярослав Аскаров — особенный. Это можно сказать про любого вратаря, который, по прогнозам, попадает в число лучших игроков первого раунда. Однако в 2020 году Аскаров всё равно выделяется на общем фоне.

Уроженец Омска некоторыми считается самым перспективным голкипером со времён драфта Кэри Прайса, которого «Монреаль» выбрал под общим 5-м номером в 2005 году. Более того, Аскаров может уйти под самым высоким номером для вратарей со времён того драфта. Он входит в топ-10 почти всех рейтингов.

Есть надежда, что Аскаров станет самым высоким пиком среди российских вратарей и обойдёт Андрея Василевского, выбранного «Тампой» под 19-м номером в 2012 году», — говорится в статье.