Шипачёв — о НХЛ: если не попробуешь, то в будущем можешь себя за это не простить

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался на тему отъезда российских игроков в Национальную хоккейную лигу.

«Конечно, всегда хочется чего-то большего, но непонятно, как сложится твоя судьба. Поэтому многие ребята едут в НХЛ, мечтают играть и выигрывать там. Поживём увидим, что будет дальше.

Я всегда всем ребятам желаю удачи. У всех разные задачи. У кого-то это мечта, кто-то хочет просто посмотреть, как там обстоят дела. Обязательно надо посмотреть, попробовать. Там реально профессиональный подход. Главное – попасть в хорошую организацию, которая поможет раскрыться. Я никогда никого не отговариваю. Наоборот, говорю, чтобы ехали и пробовали. Если не получится, то будешь понимать, что это не твоё. Просто если не попробуешь, то в будущем можешь себя за это не простить», — сказал Шипачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полностью интервью с Вадимом Шипачёвым можно прочитать на «Чемпионате».