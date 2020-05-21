TSN опубликовал предполагаемый формат возобновления сезона НХЛ

Телекомпания TSN обнародовала предварительный формат проведения плей-офф Национальной хоккейной лиги с участием 24 команд.
По информации источника, в плей-офф попадут 12 клубов из каждой конференции, отсортированных по проценту побед в регулярном чемпионате. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Параллельно круговому турниру остальные команды проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам своих конференции, далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.
Предварительный вариант плей-офф НХЛ
Фото: TSN
Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 5,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 330 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 2 млн человек.
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