Колготин: переход в «Сочи» — это новый вызов для меня, который мотивирует

Нападающий Дмитрий Колготин прокомментировал подписание контракта с «Сочи». Соглашение рассчитано на один сезон и носит двухсторонний характер.

«Если честно, когда узнал об этой новости, не мог найти себе место. Эмоции и чувства переполняли. Это новый уровень, вызов для меня, который мотивирует. У меня огромное желание закрепиться в составе и показать свою лучшую игру на благо команды и для драйва болельщиков.

Чего болельщикам стоит от меня ожидать? Играю в активный, цепкий хоккей, люблю находиться с шайбой. Бескомпромиссность — я всегда отдаю себя игре на сто процентов. Наверное, основные моменты на моём профессиональном пути — это ХК «Беркуты Кубани» и первая команда «Кубань», где мне дали шанс узнать, что такое взрослый хоккей. Потом я попал в ХК «Зауралье», где, как я считаю, провёл удачные сезоны и попал на Универсиаду. Там мне представилась возможность играть за сборную.

В прошлое межсезонье со мной связались из ХК «Юность-Минск» и предложили контракт. Долго думал и решил поехать, так как была возможность попробовать свои силы в европейском турнире Лиги чемпионов, где мы выступили. Сейчас понимаю, что принял тогда правильное решение. Получил неоценимый опыт, играл на хорошем уровне, который помог мне улучшить свои игровые компоненты в плане командной игры», — приводит слова Колготина пресс-служба «Сочи».