Победа в полуфинале ЧМ-2010 и разгром сборной США в истории сборной России 22 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 22 мая.

2010 год. Россия — Германия— 2:1 (полуфинал)

Шайба Павла Дацюка, заброшенная за две минуты до конца третьего периода, вывела команду Вячеслава Быкова в финал чемпионата мира 2010 года.

2014 год. Россия — Франция — 3:0 (четвертьфинал)

В составе сборной России отличились Артём Анисимов, Евгений Малкин и Александр Кутузов. Матч на ноль провёл Сергей Бобровский.

2016 год. Россия — США — 7:2 (матч за третье место)

Сборная России в матче за бронзовые медали обыграла команду США — 7:2. Подопечные Олега Знарка великолепно провели встречу, полностью переиграв соперника. У россиян дважды отличился Сергей Мозякин, по одному голу в свой актив записали Вячеслав Войнов, Евгений Дадонов, Иван Телегин, Артемий Панарин и Вадим Шипачёв. У американцев дубль оформил Фрэнк Ватрано.