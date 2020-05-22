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Победа в полуфинале ЧМ-2010 и разгром сборной США в истории сборной России 22 мая

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Победа в полуфинале ЧМ-2010 и разгром сборной США в истории сборной России 22 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 22 мая.

2010 год. Россия — Германия— 2:1 (полуфинал)

ЧМ-2010. 1/2 финала
22 мая 2010, суббота. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Германия
0:1 Гоч (Шюц, Эрхофф) – 15:30' (5x3)   1:1 Малкин (Гончар, Ковальчук) – 31:07' (5x5)   2:1 Дацюк – 58:10' (5x5)

Шайба Павла Дацюка, заброшенная за две минуты до конца третьего периода, вывела команду Вячеслава Быкова в финал чемпионата мира 2010 года.

2014 год. Россия — Франция — 3:0 (четвертьфинал)

ЧМ-2014. 1/4 финала
22 мая 2014, четверг. 18:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Франция
1:0 Анисимов (Яковлев) – 04:21' (5x5)   2:0 Малкин (Кулёмин, Тихонов) – 20:52' (5x4)   3:0 Кутузов (Кулёмин, Малкин) – 47:36' (5x5)

В составе сборной России отличились Артём Анисимов, Евгений Малкин и Александр Кутузов. Матч на ноль провёл Сергей Бобровский.

2016 год. Россия — США — 7:2 (матч за третье место)

ЧМ-2016. За 3-е место
22 мая 2016, воскресенье. 16:15 МСК
Россия
Окончен
7 : 2
США
1:0 Войнов (Калинин, Широков) – 06:23' (5x5)   2:0 Мозякин (Дацюк, Орлов) – 13:41' (5x4)   3:0 Телегин (Дацюк, Мозякин) – 29:36' (5x5)   4:0 Дадонов (Панарин, Шипачёв) – 32:49' (5x5)   4:1 Ватрано (Варсовски, Нельсон) – 34:29' (5x4)   5:1 Панарин (Белов, Чудинов) – 35:22' (5x5)   5:2 Ватрано (Варсовски) – 43:42' (5x5)   6:2 Мозякин (Дацюк) – 53:13' (5x5)   7:2 Шипачёв (Дадонов, Панарин) – 59:53' (5x4)

Сборная России в матче за бронзовые медали обыграла команду США — 7:2. Подопечные Олега Знарка великолепно провели встречу, полностью переиграв соперника. У россиян дважды отличился Сергей Мозякин, по одному голу в свой актив записали Вячеслав Войнов, Евгений Дадонов, Иван Телегин, Артемий Панарин и Вадим Шипачёв. У американцев дубль оформил Фрэнк Ватрано.

Поражение от Финляндии в полуфинале домашнего ЧМ и ещё два матча сборной России 21 мая
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