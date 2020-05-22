Фаворит драфта-2020 НХЛ Лафренье второй год подряд стал самым ценным игроком QMJHL

Нападающий «Римуски» Алексис Лафренье стал обладателем «Мишель Бриер Трофи» — награды, которая вручается самому ценному игроку Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), сообщает пресс-служба лиги. Форвард выиграл трофей второй год подряд.
Лафренье — третий хоккеист в истории QMJHL, дважды победивший в этой номинации, после нападающего Сидни Кросби (2003/2004, 2004/2005) и вратаря Матье Шуинара (1998/1999, 1999/2000). В минувшем сезоне 18-летний хоккеист провёл за «Римуски» 52 матча в регулярном чемпионате и набрал 112 (35+77) очков.
Ранее нападающий сборной Канады был признан самым ценным игроком молодёжного чемпионата мира 2020 года в Чехии. В пяти матчах турнира он набрал 10 (4+6) очков.
Из-за пандемии коронавируса мезон в QMJHL был досрочно завершён. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 5,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 330 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечились более 2 млн человек.
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