Кожевников: с Галимовым у «Ак Барса» получился бы практически идеальный состав

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход нападающего Эмиля Галимова из «Ак Барса» в петербургский СКА.
«Если бы сохранили Галимова, то состав у «Ак Барса» получился бы практически идеальный. Но мы не знаем, какие финансовые возможности есть у клуба, какие требования выдвигал игрок, и как это соответствовало потолку зарплат. Поэтому не стал бы акцентировать большое внимание на потерях. Главные вещи сделаны — сохранен костяк. С такой стабильностью и глубиной состава можно и нужно бороться за Кубок Гагарина», — приводят слова Кожевникова «Известия».
В 47 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ Галимов набрал 21 (14+7) очко. В плей-офф он отметился 4 (3+1) баллами в четырёх матчах. За карьеру в КХЛ российский нападающий также защищал цвета «Нефтехимика» и «Локомотива». В общей сложности в лиге Галимов провёл 433 матча, в которых забросил 79 шайб и сделал 84 результативные передачи.
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