Никита Задоров: я люблю Россию, но есть вещи, которые не нравятся

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров рассказал, как относится к России.
«Я люблю Москву, я там родился. Мой любимый город. Тяжело назвать причины, по которым люблю Россию. Я люблю за то, что я там родился. Это моя родина. Есть вещи, которые я не люблю в стране. Но это не значит, что из-за этих вещей я не люблю Россию», — сказал Задоров в прямом эфире «Инстаграма» с журналистом Павлом Лысенковым.
24-летний россиянин перебрался в Северную Америку в 2012 году. Спустя два года Никита дебютировал в НХЛ в составе «Баффало Сэйбрз». За «Колорадо» Задоров играет с сезона-2015/2016. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Никита сыграл 64 матча, в которых забросил четыре шайбы и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+6" и 65 минутах штрафного времени.
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