Владислав Гавриков: американцы меня впечатлили, они всегда улыбаются

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков рассказал, что его удивило в американской культуре.
«Я был готов к переезду, я был на турнирах в Канаде несколько раз с российской сборной, также был на тренировочных сборах в США, поэтому я знал, чего ожидать. Конечно, всегда есть некоторые различия, поскольку это разные страны и культуры. Американцы меня впечатлили, они всегда улыбаются. Если вы просто гуляете с собакой, встречаете кого-то в лифте, почти все будут улыбаться, дружить с вами и спрашивать, как у вас дела», — приводит слова Гаврикова официальный сайт «Коламбуса».
24-летний хоккеист присоединился к «Блю Джекетс» в плей-офф прошлого года. В этом сезоне он принял участие в 69 матчах, набрав 18 (5+13) очков и заработав показатель полезности «+1».
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