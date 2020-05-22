НХЛ намерена продлить действие истекающих контрактов до фактического окончания сезона

Национальная хоккейная лига хочет договориться с Ассоциацией игроков о продлении срока истекающих этим летом контрактов игроков до фактического окончания сезона-2019/2020. По существующим правилам, срок действия контрактов истекает 30 июня. На следующий день, 1 июля, в лиге открывается рынок свободных агентов.
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело и форвард «Аризоны Койотс» Тейлор Холл входят в список игроков, которые в обычной ситуации могли бы подписать новые контракты 1 июля.
Механизм продления срока действия контрактов может быть использован в случае возобновления сезона НХЛ, приостановленного 12 марта из-за пандемии коронавируса. При этом пока неизвестно, как именно будет решаться вопрос с контрактами тренеров и сотрудников клуба, у которых нет собственного профсоюза. Отмечается, что это обстоятельство может осложнить переговоры.
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