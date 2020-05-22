Фридман: где будут играть Капризов и Сорокин до декабря? У них трудная ситуация

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением о ситуации с российским голкипером Ильёй Сорокиным и его бывшим одноклубником по ЦСКА Кириллом Капризовым, которые должны заключить контракты с клубами НХЛ, но при этом рискуют остаться без игровой практики до старта следующего сезона в североамериканской лиги.

«Большой вопрос: как долго игроки КХЛ готовы ждать, прежде чем определиться со своими планами на следующий сезон? Майкл Руссо из The Athletic сообщил, что НХЛ недовольна тем, что несколько контрактов были согласованы устно — без официального решения лиги могут ли хоккеисты из резервного списка претендовать на участие в плей-офф? Обычный ответ — да. Именно так произошло в 2012 году с Крисом Крайдером из „Нью-Йорк Рейнджерс“. Однако на данный момент нет никакой уверенности, что это правило сработает в этом сезоне.

Где будут играть Капризов и Сорокин до декабря? У них трудная ситуация. Ходили разговоры, что можно заключить контракт в другой лиге с правом отъезда в НХЛ, когда стартует сезон, но это слишком рискованно. Нет никакой гарантии, что у них получится это сделать. Им предстоит принять нелёгкое решение», — полагает Фридман.