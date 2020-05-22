Назаров — о рекомендациях по правилам в НХЛ: полнейший бред, все забудут на второй минуте

Известный российский тренер Андрей Назаров поделился мнением о рекомендациях специалистов по инфекционным заболеваниям по правилам в НХЛ в условиях пандемии коронавируса.
«Бред полнейший! Хоккей – это игра, где сценарий отдельного матча невозможно написать заранее. Ну, запретят они драки. А где гарантия, что 40 здоровых мужиков смогут на протяжении трёх периодов контролировать свои эмоции? В порыве азарта все уже на второй смене забудут, что нельзя плевать на лёд. Из всего того, о чём вы мне поведали, я могу понять только ситуацию при выбрасываниях, которую будут контролировать судьи, и ношение масок.
Хотя, с другой стороны, я отдаю себе отчёт, что в этой самой медицинской маске играть в хоккей нереально. В то же время мы прекрасно понимаем, что после этой пандемии мир не будет таким, как прежде. И всем нам надо принять тот факт, что придётся вносить изменения в привычный жизненный уклад, причём в некоторых случаях эти изменения будут очень значительными», — цитирует Назарова РИА «Новости».
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