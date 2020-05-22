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Каменский — об MVP сезона КХЛ: у Яшкина больше не только шайб, но и победных голов

Каменский — об MVP сезона КХЛ: у Яшкина больше не только шайб, но и победных голов
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал решение лиги признать форварда московского «Динамо» Дмитрия Яшкина самым ценным игроком минувшего сезона.

«В истории со званием самого ценного игрока чемпионата у каждой стороны своя правда. С одной стороны, согласен, есть Шипачёв, который провёл великолепный сезон и дирижировал атаками «Динамо», с другой – Яшкин, который эти атаки завершал. Очевидно, что выбор жюри был очень непростой.

Я как фланговый нападающий, может быть, хотел бы поддержать Яшкина, фактурного, таранного форварда. Но очень сильное впечатление оставил Шипачёв – своим интеллектуальным хоккеем, доминированием на льду. Возможно, делая очень сложный выбор, проголосовал бы не за своего коллегу по амплуа, а за центрального нападающего.

Нужно понимать ещё и то, что КХЛ максимально уходит от субъективизма, ведь в наше время цифры решают практически всё. Скажем, у Яшкина больше не только шайб, но и победных голов – восемь, лучший показатель в лиге. Это существенный фактор для принятия решения. Мы видим, как много внимания цифрам уделяют в НХЛ, там игра становится во многом модельной, математической. Не исключаю, что цифры решили многое и при определении самого ценного игрока нашего чемпионата», – цитирует Каменского Russia-Hockey.

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