Новый стадион в Омске начнут возводить в июне после выдачи разрешения на строительство

Заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков назвал планируемые сроки начала строительства новой «Арены-Омск».

«Очень долго и кропотливо мы решали вопросы, связанные с землёй. Последние договоры буквально вчера были заключены, и концессионер идёт за разрешением на строительство. В начале июня оно должно быть выдано, и начнётся строительство», – заявил чиновник.

Ранее председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов заявлял, что строительство начнут в середине мая. Однако в конце апреля сроки сдвинули. В клубе тогда пояснили, что по последним требованиям законодательства проект был вынужден пройти четыре стадии проверки документации вместо двух ранее — два ценовых аудита и две экспертизы. Также из-за нестабильности курса валюты потребовалась более длительная подготовка к тендерным торгам на выбор подрядчика.