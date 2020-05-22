В «Амуре» рассказали о планах клуба по дальнейшему комплектованию состава

Заместитель спортивного директора ХК «Амур» Вадим Покотило рассказал о работе клуба по комплектованию состава на следующий сезон.

«Для нас главной задачей было и остаётся сохранение игроков прошлогоднего состава, в которых мы заинтересованы. Исходя из того, насколько нам удастся её решить, будет понятно количество вакансий в составе для новичков. Мы полностью сохранили тренерский штаб и вратарскую линию, подписали новые контракты с рядом ключевых игроков, а также с ребятами, которые обеспечивают глубину состава.

На данный момент мы ждём ответа от братьев Ушениных, ведём переговоры с братьями Зогорна и следим за тем, что происходит относительно Данила Файзуллина и Артура Гиздатуллина, которые до конца мая могут находиться в статусе ограниченно свободного агента.

На сезон мы можем заявить максимум 35 игроков, включая 10 хоккеистов, которые будут командированы в красноярский «Сокол» в ВХЛ. На данный момент мы имеем контракты с 25 игроками. В случае, если переговоры с теми ребятами, о которых я сказал, закончатся успешно, эта цифра вырастет до 31. Останется четыре вакансии, две из которых мы хотели бы заполнить квалифицированными защитниками.

Кроме того в летний тренировочный лагерь мы планируем пригласить несколько хоккеистов на просмотр. Поэтому, да, наша активность на трансферном рынке определяется количеством вакантных мест. При этом мы не сидим сложа руки и готовы к любому варианту развития событий», — цитирует Покотило пресс-служба «Амура».