Фрэттин — о цели на сезон: хочу помочь «Барысу» вновь стать сильной командой

Нападающий «Барыса» Мэттью Фрэттин прокомментировал возвращение в клуб из Нур-Султана после сезона в «Ак Барсе».
«Я рассматривал только два варианта — «Ак Барс» и «Барыс». Я и вся моя семья хотели бы жить лишь в этих точках КХЛ. Казань — прекрасный город! Арена, атмосфера — всё прекрасно. Команда с хорошей глубиной состава и набором высококлассных игроков.
Я хочу лишь помочь «Барысу» вновь стать сильной командой. У меня в «Барысе» было гораздо больше игрового времени. Наш тренер придерживался быстрого атакующего стиля с умной игрой в обороне. Верю, что тот сезон в «Барысе» был очень успешным для меня.
У нас не было совершенно никаких проблем с возвращением домой из России. Сейчас у нас здесь закрыты все развлекательные центры. И спортивные комплексы — тоже. Надеюсь, что их откроют как можно скорее и я смогу вернуться на лёд и начать подготовку. Карантин проходит хорошо, есть возможность провести как можно больше времени с семьёй», — цитирует Фрэттина Sports.kz.
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