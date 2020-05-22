Пашков — об «Ак Барсе»: непонятно сохранение Рейдеборна при наличии талантливого Мифтахова

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о вратарской бригаде «Ак Барса» в составе российских голкиперов Тимура Билялова и Амира Мифтахова и шведского голкипера Адама Рейдеборна.



«Билялов провёл сильный сезон, установив рекордную сухую серию в КХЛ. Но тут надо учитывать и отличную игру «Ак Барса» в обороне, которая у Квартальнова очень сильно отлажена. Тем не менее Тимур сделал серьёзную заявку на будущую роль первого голкипера команды.



Не совсем, правда, понятно сохранение в составе Рейдеборна при наличии талантливого Мифтахова, который уже успел и в КХЛ дебютировать, и на молодёжном чемпионате мира хорошо себя проявить в качестве основного вратаря», – приводят слова Пашкова «Известия».

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