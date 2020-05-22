Панарин — о свадьбе с Алисой Знарок: планировали на это лето, но сами видите, что творится

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о знакомстве с Алисой Знарок и будущей свадьбе.

«Как-то с другом полетели отдыхать в Монако. А недалеко в Ницце проводил время тренер сборной России Олег Валерьевич Знарок с женой и дочерьми — Лерой и Алисой. Приезжаем, больше из-за девушек, а их нет. Но мы же не можем у отца спросить, где они. Неудобно. Пообедали вместе, погуляли, сфотографировались со Знарком. У него тогда был обычный телефон, поэтому попросил меня переслать Алисе наши совместные фото.

Я ухватился за возможность наладить таким образом контакт с Алисой, с которой лично не был знаком. Пишу ей в «Инстаграм», она ответила спустя неделю. Сказал, что хочу передать фотки с отцом. Алиса сбросила адрес электронной почты. Мне это не подходит, выудил у нее WhatsApp, переслал фото, написал пару раз. Но она меня игнорировала. Я злился, но что мог тогда поделать? И вот следует вызов в сборную России на чемпионат мира в Москву весной 2016 года. Алиса тогда пробовала себя в роли комментатора «Матч ТВ», находилась рядом со сборной. В общем, пригласил её погулять. И… До сих пор гуляем!

Свадьба? Планировали на это лето, но сами видите, что творится в мире», — цитирует Панарина «Горняцкая правда».