«Северсталь» и ещё один клуб интересуются Тянулиным. У него 50 очков в 52 матчах в ВХЛ

«Северсталь» интересуется форвардом Артуром Тянулиным, который провёл минувший сезон в Высшей хоккейной лиге за китайский «ОЭРДЖИ». По информации «Спорт Бизнес Online», к 23-летнему игроку, находящемуся в статусе неограниченно свободного агента, также проявляет интерес ещё один клуб Западной конференции.

Тянулин по итогам сезона занял 11-е место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 50 (19+31) очков в 52 матчах при показателе полезности «-3».

До сезона-2019/2020 воспитанник «Ак Барса» провёл четыре сезона в Северной Америке, где выступал в OHL, ECHL и АХЛ. За карьеру в Американской хоккейной лиге российский форвард провёл шесть матчей за фарм-клуб «Аризоны Койотс», отметившись одной голевой передачей.