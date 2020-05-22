Минспорт России утвердил национальную программу спортивной подготовки по хоккею

Министерство спорта России утвердило национальную программу спортивной подготовки по хоккею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Программа разработана специалистами Минспорта, Федерального центра подготовки спортивного резерва и Федерации хоккея России. В издании представлен программный материал по различным аспектам и видам спортивной подготовки, сделаны обновления в отношении методических подходов, технологий спортивной тренировки, затронуты вопросы антидопинговых и медико-биологических мероприятий. Подготовленная программа будет рекомендована в качестве типовой для организаций, осуществляющих спортивную подготовку по хоккею.
Отмечается, что в настоящее время специалисты Минспорта, Федерального центра подготовки спортивного резерва и члены экспертного совета разрабатывают типовые программы спортивной подготовки по лёгкой и тяжёлой атлетике, лыжным гонкам, гандболу, футболу, стрельбе из лука, самбо и другим видам спорта.
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