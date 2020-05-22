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Шайба Свечникова заняла третье место в списке лучших голов сезона по версии НХЛ

Шайба Свечникова заняла третье место в списке лучших голов сезона по версии НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Шайба российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в стиле лакросс заняла третье место в списке лучших голов прерванного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/2020 по версии Национальной хоккейной лиги.

Всего в рейтинг лучших шайб по итогам сезона НХЛ включила 50 голов. Первое место занял канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, эффектным образом отличившийся в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Вторым стал нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук, забросивший в овертайме выездного матча с «Нэшвилл Предаторз».

20-летний россиянин стал первым автором гола в стиле лароксс истории НХЛ. Причём Свечников забросил две такие шайбы в сезоне. Его первый гол в ворота «Калгари» занял восьмое место в рейтинге, второй в ворота «Виннипег Джетс» — третье.

Ткачук забил клюшкой между ног на последней секунде овертайма
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