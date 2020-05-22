Шайба Свечникова заняла третье место в списке лучших голов сезона по версии НХЛ

Шайба российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова в стиле лакросс заняла третье место в списке лучших голов прерванного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/2020 по версии Национальной хоккейной лиги.
Всего в рейтинг лучших шайб по итогам сезона НХЛ включила 50 голов. Первое место занял канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, эффектным образом отличившийся в матче с «Торонто Мэйпл Лифс». Вторым стал нападающий «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук, забросивший в овертайме выездного матча с «Нэшвилл Предаторз».
20-летний россиянин стал первым автором гола в стиле лароксс истории НХЛ. Причём Свечников забросил две такие шайбы в сезоне. Его первый гол в ворота «Калгари» занял восьмое место в рейтинге, второй в ворота «Виннипег Джетс» — третье.
- 22 мая 2020
-
15:20
-
14:55
-
14:34
-
14:05
-
13:38
-
13:25
-
13:10
-
12:52
-
12:25
-
12:02
-
11:55
-
11:36
-
11:19
-
10:55
-
10:30
-
10:06
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
07:00
-
04:51
-
04:23
-
00:47
-
00:17
-
00:01
- 21 мая 2020
-
23:36
-
23:10
-
22:54
-
22:33
-
21:56
-
21:18
-
20:54
-
20:06