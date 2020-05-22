Светлов: Воронину бы подтянуть реализацию моментов, и тогда он может заиграть в «Ак Барсе»

Бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал переход российского нападающего Кирилла Воронина в «Ак Барс».

«Прошедший сезон был лучшим в карьере Кирилла, и я рад, что он заслужил приглашение в такой амбициозный клуб, как «Ак Барс«. Его сильные стороны — скорость и движение, что очень подходит казанской команде. Ещё бы ему подтянуть реализацию моментов, и тогда Воронин способен заиграть в «Ак Барсе», — приводят слова Светлова «Известия».

Минувший сезон 26-летний форвард провёл в «Адмирале». В регулярном чемпионате Воронин сыграл 58 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отметился 10 результативными передачами при показателе полезности "-13" и 18 минутах штрафного времени.