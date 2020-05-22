Прощание с Александром Герасимовым состоится 23 мая в зале Боткинского морга

ЦСКА в официальном «твиттере» клуба сообщил подробности прощания с прославленным хоккеистом Александром Герасимовым, ушедшим из жизни 21 мая.

Прощание состоится завтра, 23 мая, в зале Боткинского морга. Отпевание состоится с 9:30 до 10:00. Похороны пройдут на Алабушевском кладбище.

Александр Герасимов родился в 1959 году в Пензе. Воспитанник Пензенской областной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по хоккею с шайбой, начинал тренироваться у своего отца, П.Н. Герасимова. В сезонах 1978-1980 годов Александр играл за пензенскую команду мастеров «Дизелист», в 1980-м он был приглашён в московскую команду ЦСКА, в которой выступал до 1988 года. Пензенский хоккеист дважды становился чемпионом мира среди юниоров в 1978 и 1979 годах.



Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров 1977 года, чемпион мира среди молодёжи 1978 и 1979 годов. Олимпийский чемпион 1984 года.



Семикратный чемпион СССР (1981-1987). В чемпионатах СССР провёл 232 матча, забил 73 гола. Награждён медалью «За трудовую доблесть» (1984).