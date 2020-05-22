Ласьков — о слухах про Каблукова и Карпова: хочется поймать писателя и дать втык по-мужски

Первый вице-президент, директор «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал появившуюся информацию, что нападающие СКА Максим Карпов и Илья Каблуков перейдут в магнитогорский клуб, став частью большой сделки между уральским и «армейским» клубами.
«Я похож на сумасшедшего? Читаю этот кошмар, и мне хочется поймать этого писателя, а потом дать втык по-мужски. Я уже сто раз говорил, что лучше жевать, чем говорить. Понятия не имею про Каблукова и Карпова. У меня своих проблем гора, а решать проблемы СКА я не собираюсь», — цитирует Ласькова Sport24.
В минувшем сезоне 28-летний Карпов принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил восемь шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности "+9" и шести минутах штрафного времени. Карпов проводил на льду чуть больше 13 минут в матче. В плей-офф хоккеист сыграл три матча и не набрал очков.
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