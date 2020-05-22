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Нападающий Саян Данияр принял квалификационное предложение «Барыса»

Нападающий Саян Данияр принял квалификационное предложение «Барыса»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Саян Данияр принял квалификационное предложение «Барыса» и продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.

20-летний форвард дебютировал в КХЛ в конце минувшего сезона, проведя матчи регулярного чемпионата с «Адмиралом» и «Амуром» в ходе поездки на Дальний Восток. В этих матчах Данияр не отметился результативными действиями.

Основную часть сезона Данияр провёл в «Номаде», став одним из лучших бомбардиров команды. В ВХЛ нападающий сыграл 53 матча и заработал 21 (12+9) балл за результативность. Также в его активе 5 матчей в МХЛ за «Снежных Барсов», в которых он набрал 6 (2+4) очков.

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