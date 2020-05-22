Нападающий Саян Данияр принял квалификационное предложение «Барыса»
Нападающий Саян Данияр принял квалификационное предложение «Барыса» и продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.
20-летний форвард дебютировал в КХЛ в конце минувшего сезона, проведя матчи регулярного чемпионата с «Адмиралом» и «Амуром» в ходе поездки на Дальний Восток. В этих матчах Данияр не отметился результативными действиями.
Основную часть сезона Данияр провёл в «Номаде», став одним из лучших бомбардиров команды. В ВХЛ нападающий сыграл 53 матча и заработал 21 (12+9) балл за результативность. Также в его активе 5 матчей в МХЛ за «Снежных Барсов», в которых он набрал 6 (2+4) очков.
Фрэттин — о цели на сезон: хочу помочь «Барысу» вновь стать сильной командой
- 22 мая 2020
-
18:20
-
18:00
-
17:43
-
16:22
-
16:10
-
15:55
-
15:20
-
14:55
-
14:34
-
14:05
-
13:38
-
13:25
-
13:10
-
12:52
-
12:25
-
12:02
-
11:55
-
11:36
-
11:19
-
10:55
-
10:30
-
10:06
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
08:35
-
08:15
-
07:00
-
04:51
-
04:23
-
00:47
-
00:17
-
00:01
- 21 мая 2020
-
23:36
-
23:10
Партнерский контент