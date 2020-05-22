Московское «Динамо» обменяло Петунина и Марковина в «Северсталь»

Московское «Динамо» и «Северсталь» произвели обмен, сообщает пресс-служба столичного клуба в своём «твиттере». В Москву отправляется форвард Никита Луховской, а в Череповец вернулись нападающие Дмитрий Марковин и Александр Петунин.
19-летний Луховской в сезоне-2019/20 провёл за «Алмаз» в МХЛ 52 игры, в которых забросил 28 шайб и сделал 24 результативные передачи при показателе полезности «+28».
В минувшем сезоне 25-летний Марковин принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал девять результативных передач при показателе полезности "-7".
23-летний Петунин пополнил состав «Северстали» в ходе сезона в результате обмена с «Динамо». В череповецком клубе Александр провёл 29 встреч, в которых набрал 17 (7+10) очков.
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