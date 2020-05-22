«Югра» подписала контракт с нападающим Евгением Рымаревым

Хоккейный клуб «Югра» подписал контракт с казахстанским нападающим Евгением Рымаревым, информирует официальный сайт клуба из Ханты-Мансийска. 31-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.

Евгений Рымарев является воспитанником усть-каменогорского хоккея. Минувший сезон форвард сборной Казахстана провёл в родном «Торпедо», где сумел набрать в 52 матчах 54 (28+26) очка, став вторым снайпером и третьим бомбардиром регулярного чемпионата ВХЛ. В плей-офф Рымарев в пяти матчах забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

В Континентальной хоккейной лиге нападающий провёл 207 матчей, выступая за «Барыс», и набрал 44 (17+27) очков.

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