Задоров: у Капризова всё получится в НХЛ, но я не уверен, что «Миннесота» — его команда

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров прокомментировал возможный отъезд нападающего Кирилла Капризова в Национальную хоккейную лигу. Напомним, права на игрока принадлежат «Миннесоте Уайлд».
«Я не видел Тарасенко и Кузнецова в юном возрасте, чтобы сравнивать их с Капризовым, так ли он хорош. Но я сейчас играл с Кириллом на чемпионате мира и скажу, что он один из самых талантливых молодых хоккеистов, которых я видел. У него прекрасное голевое чутьё, высокое мастерство.
Но я не уверен, что «Миннесота» — его команда. Может быть, у меня какая-то антипатия к «Уайлд». Ведь это наше дерби. «Миннесота» не такая атакующая, больше играет от защиты. Там нет таких созидателей, которые отдадут пас Капризову.
Возможно, я ошибаюсь — Кирилл просто на себя повесит рояль и будет тащить. Думаю, у Капризова однозначно всё получится в НХЛ. Выстрелит ли он сразу в первом сезоне, не знаю. Но Капризов вырастет в очень большого игрока, станет настоящей суперзвездой в НХЛ», — приводит слова Задорова «Матч ТВ».
- 22 мая 2020
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