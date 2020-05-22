Гатиятулин: в СКА с пониманием отнеслись к моему желанию вернуться домой

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал о предложении остаться в петербургском СКА.

«Предлагал ли СКА контракт? Да, было предложение продолжить работу от Романа Ротенберга. Хотел бы поблагодарить руководство СКА и лично Романа Борисовича за возможность поработать в одной из лучших хоккейных организаций и быть частью сборной России. Это огромный опыт и огромная ответственность. У меня остались только положительные впечатления и воспоминания. В СКА отнеслись с пониманием к моему желанию вернуться домой и работать снова главным тренером.

Обидно ли, что отменили и плей-офф КХЛ, и чемпионат мира? Да, мы готовились, тем более удалось провести работу над ошибками прошлого сезона и построить хорошую команду. В этом году были все шансы, чтобы побороться за первое место как в СКА, так и в сборной России. Но, к сожалению, не получилось. Тем не менее жизнь продолжается. В национальной команде мне посчастливилось поработать с отличными игроками, так что впечатления от работы в сборной только самые положительные», — приводит слова Гатиятулина Allhockey.Ru.

Гатиятулин возглавлял челябинский клуб в период с 2015 по 2018 год, после чего вошёл в тренерский штаб СКА. В сезоне-2017/2018 Гатиятулин привёл челябинский клуб к бронзовым медалям чемпионата КХЛ.