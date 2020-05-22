Голкипер «Нью-Джерси» Блэквуд — о сезоне: благодарю судьбу за полученный опыт

Голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Маккензи Блэквуд надеется, что многому научился в нынешнем сезоне.

«Вратари прогрессируют и добиваются успеха, потому что начинают понимать, как надо справляться с проблемами. Получив опыт, они уже знают, что делать, когда вновь сталкиваются со сложностями. Если всё было хорошо и замечательно, тогда будет очень тяжело искать выход, столкнувшись с проблемами в первый раз. Так что я благодарю судьбу за полученный опыт.

Команда ощущала очень сильное внешнее давление, такого давно не было. Чувствовалась атмосфера снаружи, хотелось стать тем игроком, который решит исход поединка. Но для вратаря это не лучший вариант, так можно навредить себе. Я впервые оказался в ситуации, когда дела складывались неудачно, и старался понять, что надо делать в таких условиях. Решил, что надо действовать по текущей ситуации, перестать переживать. Это мне помогло.

Увеличение нагрузок? Это своего рода обоюдоострый меч. Тут очень важен баланс. Не хочется пропускать тренировки, прекращать работу над тем или иным техническим элементом. С другой стороны, совсем ни к чему полностью выматывать себя к февралю. Надо найти золотую середину, дополнительно работать на тренировках, поддерживать нужный настрой и энергетику», – приводит слова Блэквуда пресс-служба НХЛ.