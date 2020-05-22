Р. Давыдов: понимали, что Кочеткову потребуется время на адаптацию в КХЛ

Тренер вратарей СКА и сборной России Рашит Давыдов прокомментировал обмен голкипера Петра Кочеткова в подольский «Витязь».
«Молодежный и взрослый хоккей — это разные уровни подготовки. Мы понимали, что, несмотря на уверенную игру Петра на чемпионате мира, ему потребуется время на адаптацию в КХЛ. Те, кто утверждал, что подписание Кочеткова послужит равноценной заменой Шестеркину, конечно, погорячились. Во время подготовки к сезону Петр показал уровень готовности к взрослому хоккею, продемонстрировал это на предсезонных матчах, но тем не менее для СКА было большим риском идти в сезон с одним опытным Хелльбергом и молодым Кочетковым», — приводят слова Давыдова «Санкт-Петербургские ведомости».
До обмена в «Витязь» 20-летний Кочетков в составе СКА одержал три победы в шести матчах, отражая 88,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,62.
- 22 мая 2020
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