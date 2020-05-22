16 июня суд рассмотрит иск «Калашникова» к заводу Даниса Зарипова

Арбитражный суд Татарстана 16 июня приступит к рассмотрению иска концерна «Калашников» к заводу клюшек «ЗаряД», одним из учредителей которого является нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, о незаконном использовании товарных знаков. Сумма требований — 500 тысяч рублей.
В судебном определении сообщается, что изначально процесс должен был пройти в рамках упрощенного производства, но из-за возражений ответчика судебное заседание проведут по общим правилам. Будет проведена судебная экспертиза.
Напомним, судебные тяжбы возникли из-за незаконного использования заводом аббревиатур «АК 12» и «АК 47», которые зарегистрированы как товарные знаки «Калашникова». Первое разбирательство по этому вопросу, происходившее в 2019 году, закончилось подписанием мирового соглашения, по условиям которого завод выплатил истцу 100 тысяч рублей за период бездоговорного использования брендов и ещё 100 тысяч рублей — за разрешение использовать их до конца 2019 года.
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