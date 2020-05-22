Задоров: понимаю, зачем Свечников подрался с Овечкиным. Я бы сам с ним зарубился

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поделился мнением о форварде «Каролины Харрикейнз» Андрее Свечникове.
«Андрей забил два лакросс-гола, которые поставили на уши лигу. Это круто, и он — молодчик. Свечников на днях был признан самым прогрессирующим хоккеистом нынешнего сезона. И я соглашусь. Он очень здорово смотрелся, когда мы пару раз играли с «Каролиной». И команда там отличная, молодая. Хватает парней, которые будут прибавлять с каждым годом. Хорошая банда у них там собирается.
Подрался бы я с Овечкиным на месте Свечникова? Да, я бы с ним зарубился. На льду всё может произойти, это эмоции. Мы на адреналине, и подраться всегда реально. Я не вижу ничего такого в их бою. Ну да, Овечкин один раз попал Свечникову. Но такое бывает. Думаю, после того случая они вышли со льда и пожали друг другу руки.
Я понимаю, зачем это сделал Андрей. Так ты на пять минут выводишь со льда лучшего игрока «Вашингтона». А это плей-офф. И такой дракой ты очень сильно заводишь свою команду. Ну представьте, ты с Овечкиным подрался, как на тебя будут смотреть пацаны в раздевалке.
Это огромный эмоциональный подъём, и не просто так «Каролина» потом переломила ход серии, прошла во второй раунд. Иногда бывает так, что лучше принять пару ударов в лицо, а соперник получит удаление, и ты забьёшь гол в большинстве», — приводит слова Задорова «Матч ТВ».
- 22 мая 2020
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