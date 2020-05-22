Лайне: после перерыва моя игра будет выглядеть ужасно, я не катался два месяца

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне поделился своим мнением о возможном возобновлении регулярного чемпионата.

«Если говорить обо мне, то моя игра, вероятно, будет выглядеть ужасно, потому что я не катался два месяца, а после такого длительного простоя возвращаться всегда сложно. Но если будет тренировочный лагерь или что-то вроде того, то розыгрыш плей-офф обещает быть интересным, потому что все отдохнули и, будем надеяться, здоровы. Думаю, что плей-офф будет великолепным.

В этом году я совершил несколько заметных шагов в развитии, особенно с точки зрения целостности игры. Впервые в карьере у меня было больше передач, чем голов, так что надеюсь, что этого больше никогда не случится. Но всё равно в целостности игры я прибавил, стал более стабилен. Был хороший год. Жаль, что нам пришлось остановить сезон», — приводит слова Лайне пресс-служба НХЛ.