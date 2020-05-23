Тренер «Сайпы»: Коскиранта — большой талант, который добился всего собственным трудом

Главный тренер «Сайпы» Теро Лехтеря прокомментировал переход нападающего Ярно Коскиранты в финский клуб.
«Рад, что в «Сайпе» появился такой игрок. Молодым хоккеистам очень важно иметь пример для подражания. Человека, который поможет им прогрессировать. Ярно всегда считался большим талантом, но всего в своей карьере в первую очередь он добился собственным трудом», — приводит слова Лехтери Suomikiekko.
В минувшем сезоне нападающий провёл 46 матчей, в которых забросил девять шайб и сделал 10 результативных передач. Всего в 311 матчах за петербуржцев нападающий отметился 114 (67+47) очками.
Финский форвард выступал в КХЛ с 2013 года. В общей сложности за карьеру в лиге 33-летний форвард провёл 449 матчей и набрал 182 (94+88) очка в составе «Сибири» и СКА.
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