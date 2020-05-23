Артемий Панарин сделал предложение Алисе Знарок

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал предложение своей подруге Алисе, дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка. Она разместила в своём «инстаграме» фото с Панариным и обручальным кольцом на пальце.

Фото также можно посмотреть в «Инстаграме».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Панарин летом 2019 года подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет со среднегодовой зарплатой $ 11,6 млн. До этого он выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету россиянина 95 (32+63) очков в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров лиги.