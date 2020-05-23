Поражение в финале ЧМ-2010 и победа над США в истории сборной России 23 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 23 мая.

2010 год. Россия — Чехия— 1:2 (финал)

Счёт в матче уже на 20-й секунде открыл Якуб Клепиш с передачи Яромира Ягра. В концовке второго периода Томаш Ролинек удвоил преимущество чешской сборной. Единственную шайбу у россиян забросил Павел Дацюк на последней минуте третьего периода при игре 5 на 3.

2019 год. Россия — США — 4:3 (чевтертьфинал)

Шайба Михаила Григоренко, заброшенная в середине третьего периода, вывела команду Ильи Воробьёва в полуфинал чемпионата мира 2019 года.