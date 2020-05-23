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Поражение в финале ЧМ-2010 и победа над США в истории сборной России 23 мая

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Поражение в финале ЧМ-2010 и победа над США в истории сборной России 23 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 23 мая.

2010 год. Россия — Чехия— 1:2 (финал)

ЧМ-2010. Финал
23 мая 2010, воскресенье. 22:30 МСК
Россия
Окончен
1 : 2
Чехия
0:1 Клепиш (Ягр) – 00:20' (5x5)   0:2 Ролинек (Рахунек) – 38:13' (5x5)   1:2 Дацюк (Ковальчук, Гончар) – 59:24' (5x4)

Счёт в матче уже на 20-й секунде открыл Якуб Клепиш с передачи Яромира Ягра. В концовке второго периода Томаш Ролинек удвоил преимущество чешской сборной. Единственную шайбу у россиян забросил Павел Дацюк на последней минуте третьего периода при игре 5 на 3.

2019 год. Россия — США — 4:3 (чевтертьфинал)

ЧМ-2019. 1/4 финала
23 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Россия
Окончен
4 : 3
США
1:0 Гусев (Сергачёв, Кучеров) – 01:07' (5x5)   2:0 Сергачёв (Гусев) – 15:47' (5x4)   2:1 Шей (Кейн, Годро) – 22:22' (5x5)   3:1 Капризов (Гусев, Сергачёв) – 41:31' (5x5)   3:2 Ханифин (Хьюз) – 45:53' (5x5)   4:2 Григоренко (Малкин, Дадонов) – 47:02' (5x5)   4:3 Дебринкэт (Кейн, Хьюз) – 57:10' (6x5)

Шайба Михаила Григоренко, заброшенная в середине третьего периода, вывела команду Ильи Воробьёва в полуфинал чемпионата мира 2019 года.

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