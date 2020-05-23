Поражение в финале ЧМ-2010 и победа над США в истории сборной России 23 мая

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира 2020 года, который должен был проходить с 8 по 24 мая в Швейцарии. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи сборной России, сыгранные в разные годы 23 мая.
2010 год. Россия — Чехия— 1:2 (финал)
Счёт в матче уже на 20-й секунде открыл Якуб Клепиш с передачи Яромира Ягра. В концовке второго периода Томаш Ролинек удвоил преимущество чешской сборной. Единственную шайбу у россиян забросил Павел Дацюк на последней минуте третьего периода при игре 5 на 3.
2019 год. Россия — США — 4:3 (чевтертьфинал)
Шайба Михаила Григоренко, заброшенная в середине третьего периода, вывела команду Ильи Воробьёва в полуфинал чемпионата мира 2019 года.
- 23 мая 2020
-
07:00
- 22 мая 2020
-
07:00
- 21 мая 2020
-
12:53
-
12:21
-
07:00
- 20 мая 2020
-
21:42
-
19:27
-
18:53
-
18:38
-
12:05
-
10:16
-
07:00
- 19 мая 2020
-
22:34
-
09:00
- 18 мая 2020
-
07:00
- 17 мая 2020
-
21:49
-
21:21
-
21:12
-
20:53
-
20:41
-
20:39
-
20:25
-
19:30
-
07:00
- 16 мая 2020
-
10:50
-
07:00
- 15 мая 2020
-
17:35
-
12:30
-
07:00
- 14 мая 2020
-
07:00
- 13 мая 2020
-
16:00
-
07:00
- 12 мая 2020
-
07:00
- 11 мая 2020
-
17:41
-
07:00