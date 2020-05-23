Голкипер «Нефтехимика» Коротаев: хочу доказать, что готов помочь команде

Голкипер системы нижнекамского «Нефтехимика» Фёдор Коротаев поделился ожиданиями от следующего сезона Континентальной хоккейной лиги.
«В «Нефтехимике» Константин Барулин и Александр Шарыченков сразу сформировали основную бригаду, я получал практику в ВХЛ. Провёл за самарский ЦСК ВВС 33 матча, мы играли в открытый хоккей, работы возникало очень много. На мой взгляд, это был очень важный для меня сезон.
Скучал ли по КХЛ? Не было времени, всё внимание уделял хоккею. Всё-таки в первом сезоне в КХЛ где-то сыграл на эмоциях, на спортивной наглости. Может, где-то даже не полностью понимал, в какой лиге оказался и кто у нас в соперниках. Особенно в дебютной игре против «Автомобилиста», когда соперник бросил 50 раз.
Свободно ли место в «Нефтехимике»? Для меня предстоящий сезон очень важен, нужно много работать и доказывать, что готов помочь основной команде. Уже приступил к тренировкам», — приводит слова Коротаева Russia-Hockey.ru.
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