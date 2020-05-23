Летанг — о возобновлении сезона: каким бы ни был формат, кто-то будет несогласен

Защитник «Питтсбург Пингвинз» и представитель команды в профсоюзе игроков НХЛ (НХЛПА) Крис Летанг сообщил, что он проголосовал за предложенный лигой план возобновления сезона в формате плей-офф с участием 24 команд.

«В конце концов никто не получит именно то, что хочет. Но мы все хотим сделать лучший выбор для хоккея и продолжать развивать игру. Разногласия среди игроков? На то и профсоюз, чтобы каждый мог выразить своё мнение. Каким бы ни был формат, кто-то будет согласен, а кто-то — нет. Но как профсоюз мы хотим принимать лучшие решения, которые в долгосрочном плане всем принесут пользу.

Плей-офф — это другой зверь. Неважно, с кем придётся играть. Это всегда трудно. У нас большой опыт, но я никогда не слышал о лёгких сериях в плей-офф. Посмотрите на «Тампу» в прошлом сезоне. Это большой вызов для нашей команды.

Мы скучаем по хоккею, было бы весело вернуть эти эмоции. Но самое главное — это здоровье каждого. Мы вернёмся к игре только в том случае, если это будет безопасным для всех», — приводит слова Летанга Sportsnet.