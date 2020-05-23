TSN: некоторые игроки не хотели обсуждать формат плей-офф до подведения финансовых итогов

Обозреватель канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли прокомментировал ход обсуждения формата плей-офф НХЛ из 24 команд членами профсоюза хоккеистов.
«Исполнительный совет профсоюза игроков проголосовал за дальнейшие переговоры с НХЛ о формате плей-офф из 24 команд, но не всё так гладко. Как минимум шесть или семь команд попросили возможность обсудить предложенную схему внутри своих коллективов. Ещё неясны сроки возвращения в игру, нет протоколов безопасности для хоккеистов и членов их семей.
Некоторые игроки были разочарованы тем, что формат с 24 командами был поставлен на голосование до того, как были затронуты финансовые итоги. Другие игроки надеялись, что голосование по формату будет привязано к точной дате возвращения — предположительно это был август, — что позволило бы завершить плей-офф в сентябре. Всё это ещё предстоит обсудить», — отметил Серавалли.
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