Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вольфсбург» — «Боруссия Дортмунд». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Евгений Аликин в форме «Амура» сыграл в баскетбол. Видео

Евгений Аликин в форме «Амура» сыграл в баскетбол. Видео
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги показала, как голкипер «Амура» Евгений Аликин поддерживает форму в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Хоккеист присоединился к популярному челленджу «Будь дома», сыграв в баскетбол во вратарской амуниции.

Видео также можно посмотреть в «Твиттере».

Напомним, спасение Аликина в матче регулярного чемпионата с «Витязем» было названо лучшим в прошедшем сезоне.

Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за пандемии коронавируса, официально Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 5,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 330 тыс. смертей. Вылечилось более 2 млн человек.

Защитник Павел Турбин продолжит играть за «Амур», стороны согласовали однолетний контракт
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020