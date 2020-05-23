Евгений Аликин в форме «Амура» сыграл в баскетбол. Видео

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги показала, как голкипер «Амура» Евгений Аликин поддерживает форму в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Хоккеист присоединился к популярному челленджу «Будь дома», сыграв в баскетбол во вратарской амуниции.
Видео также можно посмотреть в «Твиттере».
Напомним, спасение Аликина в матче регулярного чемпионата с «Витязем» было названо лучшим в прошедшем сезоне.
Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за пандемии коронавируса, официально Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 5,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 330 тыс. смертей. Вылечилось более 2 млн человек.
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