Экс-защитник «Торонто» Боргман объявил о желании продолжить карьеру в КХЛ

Шведский защитник Андреас Боргман объявил о желании продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщает хоккейное агентство Winners, представляющее интересы игрока в России.
Права на хоккеиста в НХЛ принадлежат клубу «Сент-Луис Блюз». Минувший сезон 24-летний защитник провёл в АХЛ за фарм-клуб «блюзменов» «Сан-Антонио Рэмпейдж», где набрал 16 (2+14) очков в 53 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+8».
Боргман не был выбран на драфте НХЛ. В лиге шведский хоккеист дебютировал в 2017 году в составе «Торонто Мэйпл Лифс». В составе канадского клуба защитник провёл 48 матчей, набрав 11 очков (3+8) при показателе полезности «+4».
Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за пандемии коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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