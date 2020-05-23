«Барыс» подтвердил заключение нового контракта с Линусом Виделлем

«Барыс» продлил контракт с нападающим Линусом Виделлем, сообщает пресс-служба клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Игрок подписал с казахстанским клубом одностороннее соглашение до 30 апреля 2021 года.
В минувшем сезоне 35-летний Виделль провёл в регулярном чемпионате КХЛ 37 матчей и набрал 30 (10+20) очков при показателе полезности «+2». В пяти матчах плей-офф форвард набрал 4 (1+3) очка.
В Континентальной хоккейной лиге шведский нападающий выступает с 2012 года. Виделль выступалал за «Югру», «Северсталь», «Торпедо», «Трактор», «Куньлунь» и рижское «Динамо». В лиге форвард провёл 433 матча и набрал 274 (97+177) очка.
Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за пандемии коронавируса, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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