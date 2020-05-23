Коротаев: самые опасные игроки — Капризов и Доус. Они бросают не сильно, но очень хитро

Голкипер системы нижнекамского «Нефтехимика» Фёдор Коротаев поделился впечатлениями от выступления в Континентальной хоккейной лиге.

«В КХЛ выше скорости, чем в ВХЛ, много мастеров, каждому для успеха нужны лишь полшанса. Отметил бы всех игроков «Нефтехимика», у соперников запомнил Кирилла Капризова и Найджела Доуса. Форвард ЦСКА забросил победную шайбу в овертайме нашего матча в Москве, а канадец — в дебютной встрече в Екатеринбурге. Они самые опасные. Бросают, может, не очень сильно, но очень хитро — быстро, в слабые точки, точно.

Какие матчи запомнились больше других? Дебютный в Екатеринбурге, с ЦСКА и в Минске. В Белоруссии удивила атмосфера — почти заполненный 15-тысячник, ажиотаж», — приводит слова Коротаева Russia-Hockey.ru.