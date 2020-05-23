ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Александром Бурмистровым — в 19:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.

Новый инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 23 мая, начало — в 19:00 мск.



К нам в виртуальные гости придёт чемпион мира 2014 года нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров. С ним пообщается Павел Панышев. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!

Смотрите интервью с Бурмистровым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

В минувшем регулярном чемпионате 28-летний нападающий провёл 58 матчей за «Салават Юлаев» и набрал 18 (6+12) очков при показателе полезности "-6". В двух матчах плей-офф на его счету одна заброшенная шайба и одна результативная передача при полезности "-3".

Бурмистров – воспитанник казанского клуба. В 2018 году стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». После этого Александр стал первым воспитанником казанской команды, который перешёл в «Салават»: в ноябре 2018 года его обменяли в Уфу на защитника Александра Ляхова, а также нападающих Вячеслава Основина и Савелия Кувардина.