Майоров: Хохлачёв не может проявить себя в борьбе. Это его главная проблема

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал обмен Сергея Широкова на Александра Хохлачёва, проведённый «Авангардом» и «Спартаком».

«Выгодный обмен для «Спартака». Широков мне всегда нравился — современный тип крайнего нападающего. У Сергея хорошая скорость, он любит идти в обводку, умеет вести борьбу за шайбу. Когда Широков владеет шайбой, отобрать её у него довольно сложно. Плюс он стабильно показывает высокую результативность. И ещё отметил бы, что у Сергея этакий «мужиковатый хоккей». Речь не о возрасте, а о характере игрока. А это как раз то, что «Спартаку» сейчас нужно. Не говоря уж об опыте битв в плей-офф.

Что касается Хохлачёва, удивляет, что Александр с юного возраста подавал очень большие надежды, но так и не проявил себя как следует. Хотя ждали от него этого в каждом сезоне. Напомню, Хохлачёв начинал карьеру в «Спартаке». Но, не успев обрасти не то что мастерством, а даже мышцами, элементарно вес набрать, отправился за океан. Там у него не задалось. Предполагаю, Александру обязательно нужны в звене хорошие партнёры и доброжелательное отношение со стороны тренера. А кто в НХЛ такие условия на блюдечке молодому игроку принесёт? Там сразу и в любой ситуации нужно проявлять себя, долго терпеть не будут. Пару раз плохо сыграл — отправишься в фарм-клуб.

Вернувшись из Америки, Хохлачёв попал в СКА. Но в Питере в те годы был мощный и мастеровитый состав, команда Кубок Гагарина выигрывала. В итоге там тоже не задержался, был вынужден вернуться в «Спартак». Но и здесь с ним в итоге решили расстаться. Это классический пример игрока с высоким потенциалом, от которого каждый год чего-то ждут. Но вместо восторга получают разочарование.

Главная проблема Хохлачёва, на мой взгляд, в том, что он любит играть по «пустому» льду, а в борьбе проявить себя не может. Но сейчас-то хоккей такой, что постоянно играть на «чистых» шайбах просто невозможно. Всё равно тебя найдут и заставят бороться», — приводит слова Майорова «Матч ТВ».