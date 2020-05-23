Тришин: Дацюк и Хартикайнен очень похожи — у них невозможно забрать шайбу

Защитник московского «Спартака» Аким Тришин поделился впечатлениями от дебютного сезона в Континентальной хоккейной лиге.
«В начале сезона переживал, потому что это совершенно другой уровень. И этот уровень очень сильно ощущается на фоне «молодёжки». В КХЛ совсем другая ответственность и другая цена ошибки.
Против каких нападающих играть сложнее всего? Против Хартикайнена из «Салавата Юлаева» очень сложно. Он здоровый и огромный, его практически невозможно сдвинуть с места. Больше никого не вспомню, кроме Дацюка. Они очень похожи. Похожи тем, что у них практически невозможно забрать шайбу.
Почему редко подключаюсь к атакам? Тренеры дают установку играть просто, ничего не выдумывать. Если увидел свободного игрока, надо сделать передачу», — приводит слова Тришина пресс-служба клуба.
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