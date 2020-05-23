Лайне: не думаю, что в этом году я был очень плох. Я всегда честен

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне поделился мнением о своей игре в сезоне-2019/2020. В 68 матчах 22-летний игрок заработал 63 (28+35) очка при показателе полезности "+8".



«Всегда был честен. Но не думаю, что в этом году был очень плох. Нет. В этом сезоне у меня было не так много неудачных отрезков, как в том году.



Вижу себя как продуктивного игрока, будем надеяться, первого звена. Конечно, хочется набирать больше очков, но надо продолжать прибавлять во всех компонентах, продолжая тренд этого сезона. Хотя возможности для роста есть всегда. Возможно, в будущем удастся получить время в меньшинстве, кто знает. Но да — просто хочется больше игрового времени, больше ответственности и развития универсальности», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.



Ранее российский вратарь Михаил Бердин, выступающий в системе «Виннипега», спародировал походку Макгрегора после забитого гола.